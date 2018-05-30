Снайперскую винтовку ОСВ-96 решено сделать высокоточной

Российская тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 калибра 12,7 мм пройдет модернизацию, получит новый патрон и станет высокоточной, сообщил представитель Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова.

Он отметил, что на сегодняшний день ее точность уступает показателям таких образцов оружия разработки КБП, как, например, винтовка МЦ-116М.

«Ведется работа над модернизацией ОСВ-96 в плане повышения точности и кучности ее стрельбы. Сейчас идет этап научно-исследовательских работ, потом будут опытно- конструкторские работы и цикл испытаний. Мы ориентируемся, что модернизация винтовки завершится в 2020 году», – передает ТАСС слова представителя КБП.



Он заявил также, что в рамках модернизации для ОСВ-96 также планируется разработать новый снайперский патрон.



Напомним, во вторник представитель компании-разработчика – Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова заявил, что новейшую российскую бесшумную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, созданную на базе винтовки МЦ-116М, впервые представят на выставке «Армия-2018» в конце августа в подмосковной Кубинке.