Анонсирована презентация бесшумной снайперской винтовки

Новейшую российскую бесшумную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, созданную на базе винтовки МЦ-116М, впервые представят на выставке «Армия-2018» в конце августа в подмосковной Кубинке, сообщил представитель компании-разработчика – Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова.

По словам источника, на выставке компания покажет несколько модификаций винтовки МЦ-116М, передает ТАСС.

Он отметил, что патроны с увеличенным пороховым зарядом за счет большего размера гильзы обеспечивают при сохранении стандартного калибра 7,62 мм лучшую настильность и точность стрельбы.

«Учитывая высококачественное изготовление стволов, отклонение пули составляет всего 13 мм на 100 м», – сказал представитель КБП.

Он рассказал также, что на выставке будут показаны варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм.

Как рассказал представитель КБП, вариант МЦ-116М в бесшумном крупнокалиберном исполнении предназначен для использования спецподразделениями преимущественно в городских условиях.

Оружие способно незаметно поражать противника даже в бронежилете высокого класса на дистанции до 300 м.

Сотрудник КБП пояснил, что в дозвуковом патроне газы вылетают из ствола с дозвуковой скоростью, что позволяет эффективнее использовать глушитель.

У винтовки с таким патроном нет ни пламени, ни звука выстрела.

Напомним, в 2016 году «Конструкторское бюро приборостроения» представило на DSA-2016 станковый гранатомет АГС-30, малогабаритный гранатометный комплекс «Бур», а также снайперские винтовки «ОЦ-03», «ОСВ-96», «ВКС» и «МЦ-116М». Спецназ Малайзии заинтересовали российские снайперские винтовки.