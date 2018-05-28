Анонсирована презентация бесшумной снайперской винтовки

Взгляд
28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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В Европе рухнул последний бастион консерватизма

Вопрос о легализации абортов буквально расколол странуФото: Clodagh Kilcoyne/Reuters
Ирландия проголосовала за легализацию абортов, положив тем самым конец «старой доброй консервативной Европе». Еще недавно страна имела поистине средневековое законодательство на этот счет, оставаясь настоящим «островком патриархальности» западного мира. Причины, по которым либералы победили там, где умудрились пропустить даже сексуальную революцию, могут удивить многих. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Анонсирована презентация бесшумной снайперской винтовки

          28 мая 2018, 09:11

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Новейшую российскую бесшумную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, созданную на базе винтовки МЦ-116М, впервые представят на выставке «Армия-2018» в конце августа в подмосковной Кубинке, сообщил представитель компании-разработчика – Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова.

          По словам источника, на выставке компания покажет несколько модификаций винтовки МЦ-116М, передает ТАСС.

          Он отметил, что патроны с увеличенным пороховым зарядом за счет большего размера гильзы обеспечивают при сохранении стандартного калибра 7,62 мм лучшую настильность и точность стрельбы.

          «Учитывая высококачественное изготовление стволов, отклонение пули составляет всего 13 мм на 100 м», – сказал представитель КБП.

          Он рассказал также, что на выставке будут показаны варианты винтовки под дозвуковые патроны калибра 7,62 мм и под бесшумные патроны калибра 12,7 мм.

          Как рассказал представитель КБП, вариант МЦ-116М в бесшумном крупнокалиберном исполнении предназначен для использования спецподразделениями преимущественно в городских условиях.

          Оружие способно незаметно поражать противника даже в бронежилете высокого класса на дистанции до 300 м.

          Сотрудник КБП пояснил, что в дозвуковом патроне газы вылетают из ствола с дозвуковой скоростью, что позволяет эффективнее использовать глушитель.

          У винтовки с таким патроном нет ни пламени, ни звука выстрела.

          Напомним, в 2016 году «Конструкторское бюро приборостроения» представило на DSA-2016 станковый гранатомет АГС-30, малогабаритный гранатометный комплекс «Бур», а также снайперские винтовки «ОЦ-03», «ОСВ-96», «ВКС» и «МЦ-116М». Спецназ Малайзии заинтересовали российские снайперские винтовки.

           


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