Израиль и Палестина продолжили обмен ударами

Палестинские радикалы вновь выпустили ракеты по территории Израиля, израильские ВВС атаковали цели в секторе Газа.

Ракеты были выпущены из сектора Газа по южным еврейским поселениям, некоторые достигли городов Ашкелон и Нетивот, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

ВВС Израиля, как сообщила армейская пресс-служба, нанесли «около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа» в ответ на новые обстрелы, передает РИА «Новости».

Официальный представитель главы израильского правительства Офер Гендельман сообщил, что палестинские боевики выпустили свыше 100 ракет. Обмен ударами израильтяне называют беспрецедентным по размаху за четыре года. В Израиле ранены трое военных.

США запросили экстренное заседание СБ ООН «для обсуждения последних атак ХАМАС и другие боевиков по Израилю».В миссии подчеркнули, что «последняя атака из Газы является крупнейшей с 2014 года». Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что СБ ООН «должен быть возмущен», а власти Палестины – «привлечены к ответственности».