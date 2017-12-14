Предотвращено сближение плавучей АЭС «Академик Ломоносов» с «антиядерным» судном

Департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом» заявил, что конвойные суда в Балтийском море не допустили опасного сближения судна с группой антиядерных активистов на борту с плавучим атомным энергоблоком (ПЭБ) «Академик Ломоносов».

«3 мая 2018 года у острова Борнхольм российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с ПЭБ судна «Белуга-2» с группой антиядерных активистов на борту», – говорится в сообщении Росатома, передает РИА «Новости».

В компании также отметили, что ПЭБ «Академик Ломоносов», несмотря на инцидент, будет доставлен сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа.



28 апреля плавучий энергоблок 28 апреля «Балтийский завод» в Петербурге, где был построен, и направился по двухэтапному маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Певек. ПЭБ станет частью плавучей АЭС «Академик Ломоносов», которая предназначена для энерго- и теплоснабжения труднодоступных районов России.

Буксировку ПЭБ из Санкт-Петербурга в Мурманск проводят буксиры «Умка», «Ясный» и спасательное судно «Спасатель Карев». По дороге энергоблок проследует мимо Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про плавучую АЭС «Академик Ломоносов».