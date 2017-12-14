Песков прокомментировал данные об «убегающих в США» россиянах

Информации о том, что якобы рекордное число россиян в 2017 году искало убежище в США, не стоит доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, насколько они (данные) достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Так он прокомментировал сведения СМИ о том, что в 2017 году рекордное число россиян искало убежище в США. Данные приводились со ссылкой на статистику американской службы гражданства и иммиграции, согласно которой гражданами России было подано более 2,5 тыс. ходатайств о предоставлении убежища.