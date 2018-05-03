Эстония объявила призыв резервистов

Правительство Эстонии распорядилось о призыве резервистов на срочные военные сборы Okas («Шип»), которые пройдут с 3 по 5 мая, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

«По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны включенные в состав подразделений резерва 92-го дивизиона воздушного наблюдения резервисты, которые обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари», – следует из сообщения.

Отмечается, что призыв на сборы будет отправлен по SMS, электронной почтой и при помощи СМИ. Также информация о сборах будет размещена на сайте сил обороны, передает РИА «Новости».

Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз. Они носят тренировочный характер.

В то же время в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики учения Siil-2018 («Ёж-2018»). В них примут участие более 15 тыс. военнослужащих, членов военизированного ополчения «Кайтселиит» («Союз обороны»), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

Число зарубежных военнослужащих составит порядка 2 тыс. человек. Учения завершатся 14 мая.