КНДР решила помочь мосту на границе с Россией людьми и материалами

Пхеньян выделит рабочих и материалы для строительства автомобильного моста через границу с Россией, сообщили в Минвостокразвития.

«Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, в июне планируется рассчитать все технические параметры, необходимое количество техники, материалов и определить сроки строительства.