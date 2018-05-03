Канцлер Австрии отказался приехать на инаугурацию Путина

Канцлер Австрии Себастьян Курц не посетит церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, сообщил представитель ведомства федерального канцлера Свен Вагнер.

«Я могу вас проинформировать, что федеральный канцлер не примет участия в церемонии инаугурации российского президента из-за отсутствия времени», – приводит его слова РИА «Новости».

Между тем, к инаугурации Владимира Путина подготовили президентский знак, который является символом власти в России. Сообщалось также, что торжественная церемония может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.

Инаугурация избранного президента России состоится в понедельник, 7 мая.