На Украине нашли тело пропавшей 15 лет назад жены застреленного в Черкассах депутата

Украинские правоохранители обнаружили возле села Леськи в Черкасской области тело супруги застреленного в Черкассах депутата областного совета Сергея Гуры, которая пропала в 2003 году.

Как пишет местное издание Infomist со ссылкой на представителя регионального управления Национальной полиции Дмитрия Грищенко, тело женщины обнаружили в субботу, 26 мая, после чего направили на экспертизу.

По информации издания «Антенна», в ходе экспертизы выяснилось, что обнаружено тело жены Сергея Гуры, которая на протяжении 15 лет считалась без вести пропавшей. Весной 2003 года женщина села в поезд Одесса-Москва и больше ее никто не видел.

Убийство женщины раскрыто по время расследования расстрела Сергея Гуры его бывшим охранником, 50-летним Николаем Гончаром, который якобы стал свидетелем убийства 15-летней давности.

По официальной версии супруга депутата, гражданка России, вернулась в Москву, но как рассказал Гончар, бывший шеф якобы застрелил свою супругу. В день ее убийства Гончар приехал, чтобы отвезти погибшую в ночной клуб, а когда вошел в коттедж, увидел, как Сергей Гура выстрелил в затылок жене, спускаясь вслед за ней по лестнице.

Увидев охранника, Гура заявил, что его супруга якобы «слишком много знала», заставив подчиненного помочь скрыть следы преступления.

Тело женщины поместили в баул и поставили в багажник автомобиля, из которого послышались хрипы. Тогда выяснилось, что женщина жива, после чего Сергей Гура еще раз выстрелил своей жене в затылок.

Потом сумку с трупом отвезли в лес, где и закопали, а на следующий день Гура заставил Гончара откопать тело и достать из кармана супруги мобильный телефон.

После рассказа Гончара, скелет женщины полиция откопала в указанном свидетелем месте. Способ захоронения и пулевые отверстия в черепе подтвердили версию, рассказанную Гончаром.

Напомним, 24 мая сообщалось, что в украинском городе Черкассы в собственном офисе расстреляли депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Гуру. Позднее местные СМИ сообщили, что депутата убил его бывший охранник, которого Гура обвинил в присвоении денег.