На Украине убили депутата от «Батькивщины»

В украинском городе Черкассы в собственном офисе расстреляли депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Гуру.

Как сообщает местное издание Zmi со ссылкой на источник в правоохранительных органах, днем в четверг, 24 мая, в офисное помещение пришел неизвестный мужчина с двумя гранатами.

После его визита началась стрельба, в ходе которой на месте был убит Сергей Гура. Нападавший получил ранение в грудь и голову. Его госпитализировали.

Напомним, в ноябре 2017 года глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил об убийстве главы фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

До этого в Киеве было совершено покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.