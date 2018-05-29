Повредивший картину Репина мужчина арестован

Замоскворецкий суд Москвы выдал постановление об аресте Игоря Подпорина, обвиняемого в порче картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» в Третьяковской галерее.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Игоря Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», – сказал судья Алексей Кавешников, передает РИА «Новости».

Полиция попросила суд заключить обвиняемого в СИЗО, так как дело переквалифицировали с первой на вторую часть статьи 243 УК, по которой мужчине теперь грозит до шести лет заключения. Прокуратура поддержала ходатайство.



«Действия Подпорина вызвали широкий общественный резонанс и народный протест», – заявил прокурор, призвав арестовать обвиняемого.



Вместе с тем, адвокат просил избрать в отношении Подпорина меру пресечения в виде домашнего ареста, отметив, что «тот признал вину, не собирается скрываться, угрожать свидетелям».

Ранее сообщалось, что Подпорин начал путаться в показаниях. В суде он заявил о том, что не пил спиртное перед инцидентом, хотя после задержания мужчина признавался, что его «накрыло» от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки.

Картина была повреждена вечером в пятницу. 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).