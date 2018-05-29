Блогеры осудили песню Орбакайте из-за ассоциации с трагедией в Кемерово

Алла Пугачева разместила в соцсетях ролик с новой песней Кристины Орбакайте «Пьяная вишня», после чего в адрес последней полетели оскорбления.

Песня повествует о неудачливой и пьющей женщине, у которой в жизни нет личного счастья, при этом у нее неуравновешенный характер и проблемы с законом.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 29 Май 2018 в 1:55 PDT

«Дешево очень звучит, уже не первая такая песня, непонятно, на какую аудиторию, какой образ несет. Внешне изысканная женщина, а песни простые. Нужно разобраться, для кого и образ, а так кидает ее очень к сомнительным песням», – раскритиковала песню irarari.

Другим подписчикам Пугачевой не понравились ассоциации с трагедией, которая произошла в Кемерово.

«Выпустить песню с таким названием, когда еще не утихла боль по трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»... Отписываюсь», – заявила katrin_shek.

Так женщина отреагировала на презентацию песни Кристины Орбакайте в Instagram ее матери, Аллы Пугачевой.

«Зачем же все обобщать? Может, теперь перестать вишню кушать и фильм «Зимняя вишня» больше не смотреть? Разумеется, произошло большое горе. Но зачем же так критично? Это же просто песня», – ответила ей ksematie.

«Нет никаких больных ассоциаций вообще. Здраво надо мыслить и правильно жить. Давайте еще вы скажете про армян и их геноцид, забываете евреев и цыган, сейчас на Украине фашизм». – считает anya_ev_888.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. По данным МЧС, к пожару привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу.