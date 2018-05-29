Умер 99-летний лауреат Нобелевской премии по химии

В возрасте 99 лет скончался датский ученый Енс Кристиан Скоу, удостоившийся Нобелевской премии по химии за 1997 год, сообщает Орхусский университет.

Скоу был почетным профессором Орхусского университета. Он скончался в понедельник, не дожив пяти месяцев до своего столетия, отмечается в сообщении учебного учреждения.

Исследователь получил Нобелевскую премию за открытие натрий- калиевой аденозинтрифосфатазы в 50-х годах прошлого века; ждать награды ему пришлось 40 лет.

Исследованный им фермент встречается в клетках всех животных и отвечает за перенос ионов натрия и калия через клеточную мембрану.

Премия была разделена между Скоу, американским исследователем Полом Бойером и британцем Джоном Уокером. Они были награждены за описание роли ферментов в механизме синтеза аденозинтрифосфата – главного переносчика энергии в клетках живых существ.