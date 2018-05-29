Путин призвал к поиску компромиссов в условиях острых глобальных проблем

Президент Владимир Путин призвал искать точки соприкосновения и компромиссы в условиях острых глобальных проблем.

Об этом глава государства заявил в приветствии участникам «Примаковских чтений», которое на открытии зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Как никогда актуален его (Примакова) тезис о том, что именно в моменты самых сложных разворотов в мировых делах, в моменты повышенной турбулентности нельзя отказываться от диалога, наоборот - следует активизировать совместную работу со всеми партнерами, искать точки соприкосновения и компромиссы», – передает ТАСС содержание приветствия Путина.

Ранее президент Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную черту», с уважением относиться к российским интересам.