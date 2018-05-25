Путин обозначил для Запада «красную черту» российских интересов

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную черту», с уважением относиться к российским интересам.

Российский лидер напомнил странам Запада о госперевороте на Украине, передает ТАСС.

«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», – отметил президент

«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить», – подчеркнул Путин, призвав партнеров с уважением относиться к российским интересам.

Напомним, в августе прошлого года на Украине по случаю Дня независимости прошел военный парад, в котором приняли участие представители стран НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах украинских властей втянуть страну в НАТО.