Аббаса выписали из больницы

Президент Палестины Махмуд Аббас в понедельник выписан из больницы, сообщают СМИ.

«Я благодарю бога за то, что меня выписали сегодня из больницы», – приводит его слова RT со ссылкой на ABC.

Аббас собирается вернуться к работе уже во вторник.