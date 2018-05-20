Махмуд Аббас госпитализирован

Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после перенесенной операции на ухе.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат сообщил, что состояние 83-летнего Аббаса «очень хорошее». Он не исключил, что палестинского президента выпишут «завтра-послезавтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Кан».

«Я был с ним, мы разговаривали и смеялись», – приводит радиостанция слова Орейката.

Причиной госпитализации он назвал воспаление, которое развилось после операции на ухе, недавно перенесенную Аббасом.

С января 2013 года Аббас является первым президентом Палестины. В последнее время госпитализации политика участились, что дает повод для слухов о его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.