На Украине похвастались уничтожением тягача и бронемашины ополченцев

На Светлодарской дуге в Донбассе украинские силовики ударили по позициям ополчения ДНР, уничтожив боевую технику, заявил украинский волонтер Юрий Мысягин, опубликовав фотографии последствий удара ВСУ.

«На Светлодарской дуге боевая группа К-2, входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима, и уничтожила боевую технику сепаратистов», – написал он в Facebook, опубликовав фото последствий удара.

На фотографиях, сделанных с беспилотника, видны, по его словам, БМП-1 и уничтоженный МТЛБ-3У (легкий бронированный тягач).

Мысягин утверждает, что «история» началась 4 мая – тогда якобы в результате обстрела со стороны ополченцев был ранен один из бойцов группы К-2. Утверждается, что нанесен был удар их БМП – бойцу оторвало осколками два пальца на левой руке.

Украинские силовики стали изучать с помощью беспилотников местность и вскоре якобы обнаружили БМП-1, который вел огонь, а также МТЛБ-ЗУ. Их решили уничтожить.

«Но почти сразу что-то пошло не так. Испортилась погода и не было возможности для точной работы, поэтому был дан приказ прекратить операцию, повторно заняться анализом и готовиться при первом же удобном случае ее возобновить», – пишет Мысягин.

Спустя неделю «по каналам связи передали», что по позициям 54-й бригады ведется обстрел из БМП. В итоге решено было по ней и по личному составу ополчения нанести удар.

«Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в «нос» ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции», – заявил Мысягин.

Он рассказал, что несколько выстрелов «легли» в двух-четырех метрах от БМП, точное попадание украинские силовики нанести «не успели», так как выехала еще одна БМП ополченцев и атаковала позиции ВСУ. Эту бронемашину, утверждает он, уничтожили 12 выстрелами, из которых два попали «в цель».

«Вся видеофиксация боя, в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплаты боевой премии за уничтоженную технику противника», – подытожил волонтер.

Ранее Мысягин также рассказал, что бойцы 54-й бригады ВСУ якобы заняли стратегическую высоту на Светлодарской дуге.