Бастрыкин призвал закрыть Instagram

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости «закрыть Instagram», так как при помощи него был «совершен теракт в Ленинграде». Позже в СКР пояснили, что речь шла о мессенджере Telegram.

«В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», – приводит слова Бастрыкина РБК. Об этом руководитель СКР заявил, выступая на съезде уполномоченных по правам детей.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», – добавил Бастрыкин.

Позже на сайте Следственного комитета появилось сообщение по итогам выступления Бастрыкина. «Он (глава Следственного комитета – прим. ВЗГЛЯД) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Добавим, что Ленинграду было возвращено историческое название Санкт-Петербург 6 сентября 1991 года.

В социальных сетях оперативно ухватились за оговорки Бастрыкина. Так, Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» написал: «Когда занимаешься терроризмом через Instagram». Эта запись сопровождается откровенной фотографией Анастасии Волочковой, которые она нередко публикует в Instagram.

«Бастрыкин предложил закрыть Телеграфъ после штурма Зимнего дворца в Петрограде», – иронизирует @RPcreator.

«Бастрыкин потребовал заблокировать Instagram группы «Ленинград», – пишет @sbp75.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram. Он сообщал, что Роскомнадзор ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.