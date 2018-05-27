Посол России в ФРГ потребовал от Лондона признать отравление Скрипалей «большой ложью»

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти Великобритании должны извиниться за «большую ложь» по «делу Скрипаля».

Нечаев заявил, что извинения Лондона – необходимое условие возвращения западных дипломатов, высланных из России. По его словам, «британские друзья» должны признать ситуацию «большой ошибкой или большой ложью», «повернув колесо истории вспять», сообщает Deutsche Welle.

Ранее в Чехии заявили, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля.

В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после якобы отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Дочь Юлия пошла на поправку еще раньше.

Где они находятся – неизвестно.

При этом Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу, а также на тот факт, что другие страны имели возможность производства «Новичка».