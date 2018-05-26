Появились фото поврежденной в Третьяковке картины Репина

В Сети появились фотографии поврежденной в Третьяковской галерее картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван».

Фото приводит телеграм-канал «112»; на снимках отчетливо видно разбитое в нескольких местах защитное стекло картины.

Также появилось видео из Третьяковки, демонстрирующее, что поврежденное полотно сняли и убрали из зала.

Напомним, в пятницу в Третьяковской галерее 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван», повредив полотно.

Позже он заявил, что причиной поступка стали выпитые перед походом в музей 100 граммов водки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Покушение на картину оказалось не первым.