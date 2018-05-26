Нигерийским футболистам запретили секс с россиянками

Футболистам сборной Нигерии запретили «резвиться с женщинами легкого поведения» в России во время чемпионата мира.

Соответствующее правило ввел главный тренер сборной Гернот Рор, сообщает Complete Sports Nigeria.

При этом спортсменам разрешены встречи с женами после матчей или в дни тренировок.

«Тем не менее я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается», – заявил Рор.

Между тем Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) распространила руководство под названием «Русский язык и культура», в котором описано, как нужно знакомиться и общаться с русскими девушками.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.