Аргентинским болельщикам дали советы по соблазнению русских девушек

Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) распространила руководство под названием «Русский язык и культура», в котором описано, как нужно знакомиться и общаться с русскими девушками.

«Русские девушки, как и любые другие, внимательно смотрят, чистоплотны ли вы, хорошо ли пахнете и одеты. Первое впечатление очень важно, обратите внимание на свой внешний вид», – приводит текст руководства La Jugada Financiera, передает Eurosport.

В руководстве отмечено, что «многие мужчины хотят уложить русских девушек в постель». «Возможно, они не против, но к ним нужно относиться как к людям, которые хотят чувствовать себя особенными и важными для вас. Нужно относиться к женщине как к чему-то ценному», – напоминают создатели инструкции по соблазнению.

По мнению авторов руководства, русским девушкам «нравятся мужчины, которые проявляют инициативу». «Если вы не уверены в себе, стоит больше попрактиковаться в общении с женщинами. В России много красавиц, не все подойдут вам. Будьте избирательны», – подчеркивается в инструкции.

Сборная Аргентины начнет выступление на ЧМ в Москве, 16 июня она встретится с Исландией. 21 июня в Нижнем Новгороде Аргентина сыграет с Хорватией. Третий матч группового этапа аргентинцы проведут 26 июня в Петербурге, где сыграют с нигерийцами.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.