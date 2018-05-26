Елизавета II отправила Меган Маркл учиться этикету

Супруга британского принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл по настоянию королевы Елизаветы II пройдет полугодовой курс королевского этикета, сообщают британские СМИ.

По данным издания Daily Mail, заниматься с герцогиней Сассекской будет Саманта Коэн, обладающая 17-летним опытом работы с королевской семьей.

Сообщается, что Коэн уже общалась с супругой принца Гарри перед свадьбой и дала ей несколько советов о том, как вести себя на церемонии.

Несмотря на это, Меган Маркл поймали на нецензурной брани во время свадьбы.

Во время свадьбы произошел и другой конфуз – речь приглашенного принцем и актрисой проповедника шокировала многих гостей.

20 мая британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл стали мужем и женой.