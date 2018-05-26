Названы страны с самыми «выгодными» паспортами

Компания Henley & Partners составила рейтинг стран, паспорта которых обеспечивают максимальную свободу передвижения.

Рейтинг составлялся на основе подсчета количества стран, которые держатель может посетить без визы, передает РИА «Новости».

Первое место заняла Япония – держатель паспорта этой страны может посетить 189 стран. На втором месте - Германия и Сингапур (188 стран).

На третьем месте расположились Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (187 стран).

Россия заняла в рейтинге 47 место – граждане страны могут посетить без визы 118 стран.

На последнем, сотом месте, находятся Ирак и Афганистан (30 стран).

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована во въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам.