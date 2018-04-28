Турция захотела снять все ограничения на въезд россиян

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована во въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам.

«Мы заинтересованы, чтобы были сняты все ограничения во въезде. Мы очень продвинулись в реализации инициативы, согласно которой граждане России смогут совершать поездки в Турцию по общегражданским паспортам», – сказал Чавушоглу, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос будет решаться поэтапно, так как требует согласования по линии специальных служб и служб безопасности.

Чавушолгу отметил, что Турция заинтересована в ослаблении визового режима между двумя странами для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. «Мы хотели бы, чтобы все барьеры на пути развития наших торгово-экономических отношений были сняты», – заявил министр.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с Чавушоглу вопросы дальнейшего облегчения визового режима между Россией и Турцией.

«Российская сторона некоторое время назад предложила уже на этом этапе сделать пару конкретных шагов: во-первых, вернуть безвизовый режим для владельцев служебных паспортов, во-вторых, обеспечить безвизовое пересечение границы для водителей-дальнобойщиков, которые работают на международных перевозках», – рассказал министр.

По его словам, «турецкие друзья» обещали отреагировать. «Думаю, что это будет осязаемый шаг для целого ряда категорий наших граждан. У нас в планах расширять категории, которые будут пользоваться облегченным визовым режимом, безвизовым режимом, и в целом мы заинтересованы в том, чтобы двигаться к этой цели», – заключил Лавров.

Осенью 2017 года замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что Москва готова пойти по пути облегчения визового режима для некоторых категорий граждан Турции, в частности крупных предпринимателей и владельцев служебных паспортов. В то же время Турция продлила срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней.