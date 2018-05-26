Кабмин предложил значительно увеличить расходы Пенсионного фонда

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект по изменениям в ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; по нему расходы Пенсионного фонда предполагается увеличить более чем на 92 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает корректировку основных параметров бюджета Фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, исполнения бюджета Фонда за 2017 год, а также ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году.



«Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей», – отмечается в документе.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год.