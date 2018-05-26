США выдвинули условия существования ядерной энергетики в Иране

Госсекретарь США Майкл Помпео озвучил условия, при выполнении которых Соединенные Штаты не возражали бы против существования ядерной энергетики в Иране.

По словам Помпео, администрация Дональда Трампа не возражает против развития мирной ядерной энергетики в Иране, но с условием, что топливо для АЭС Тегеран должен импортировать, как это делают «многие другие страны», передает ТАСС.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Иран не должен обладать техническими возможностями для создания ядерного топлива, обогащения урана или иметь предприятия по переработке плутония

Кроме того, Соединенные Штаты хотели бы ужесточить программу инспекций на территории Ирана, чтобы быть уверенными в том, что Тегеран не занимается деятельностью, связанной с разработкой ядерного оружия. При этом Вашингтон потребовал обеспечить доступ к военным объектам Ирана и его научным лабораториям.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. После этого госсекретарь США выдвинул ультиматум народу Ирана, потребовав сменить руководство страны.

Иран, в свою очередь, выдвинул требования к Европе по дальнейшему соблюдению ядерной сделке.