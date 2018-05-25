Назван срок обнуления экспортной пошлины на нефть

С 1 января 2025 года в России будет обнулена экспортная пошлина на нефть, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак.

«Есть общее понимание в правительстве, что к 1 января 2025 года экспортная пошлина должна быть нулевой», – цитирует Новака «Интерфакс».

При этом министр отметил, что касательно инструментов и механизмов пути к обнулению «есть несколько вариантов, которые будут обсуждены, и в течение ближайших двух недель решение будет принято».

По словам Новака, обнуление пошлины необходимо в том числе для создания единых механизмов налогообложения для стран Евразийского экономического союза.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Минфин планирует завершить в топливно-энергетическом комплексе налоговый маневр за шесть лет – снижать на 5% в год экспортную пошлину, что в итоге приведет к ее обнулению к 2024 году.

Напомним, по данным Минэкономразвития пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2017 года выросла на 8,9 доллара, достигнув 105 долларов за тонну. До этого сообщалось, кабмин рассмотрит законопроект о налоге на добавленный доход (НДД), который, по задумке Минфина, должен заменить экспортную пошлину.