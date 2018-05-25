СБУ блокировала работу украинских продавцов билетов в Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала работу организаций в Киеве и Одессе, продававших авиабилеты в Крым из городов России, сообщили в ведомстве.

«Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы с территории России во временно аннексированный Крым», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что несколько коммерческих структур в Киеве и Одессе продавали билеты в аэропорт Симферополь и обратно рейсами российских авиакомпаний, в том числе попадающих под санкции Киева. СБУ обыскала офисы коммерсантов, обнаружила документы, подтверждающие продажу авиабилетов и «доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний».



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