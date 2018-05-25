Назван срок начала работ по строительству «Северного потока – 2» в России

Компания – оператор Nord Stream 2 AG планирует в июле начать подготовительные работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» на российской территории, сообщил техдиректор Nord Stream 2 Сергей Сердюков.

«31 мая мы подадим заявку на строительство в Минстрой. [Разрешение рассматривается] в небольшой срок – месяц или меньше», – приводит его слова РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что подготовительные работы к строительству «Северного потока – 2» в России начнутся в июле.

Ранее в пятницу бывший канцлер Германии, глава совета директоров компании Nord Stream 2 Герхард Шредер заявил, что сопротивление проекту газопровода «Северный поток – 2» связано с экономическими интересами конкурентов, в том числе США.

В четверг немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.