ЦБ отозвал лицензию у ярославского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка («О.К. Банк»), являющегося участником системы страхования вкладов.

Соответствующий приказ размещен на сайте ЦБ. По величине активов на 1 мая банк занимал 200-е место в банковской системе России.

Такое решение ЦБ принял из-за систематического проведения «О.К. Банком» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа.

В сообщении Банка России говорится, что в мае кредитная организация проводила операции с ценными бумагами, направленными на вывод значительной части ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов и вкладчиков.

В «О.К. Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка.