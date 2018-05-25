ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка

У банка «Уссури» (Хабаровск) отзывается лицензия на осуществление банковских операций, сообщил Банк России.

Решение об отзыве лицензии и прекращении деятельности кредитной организации ЦБ объяснил тем, что «Уссури» нарушал федеральные законы и не соответствовал требованиям нормативных актов Банка России. В результате возникла «реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», сообщается на сайте ЦБ.

На балансе «Уссури» обнаружено имущество, учтенное по завышенной стоимости. Зафиксировано снижение собственных средств банка. Выявлены основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Банк проводил «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, чтобы искусственно поддерживать уровень капитала, передает ТАСС.

Банк не отчитывался по ряду операций, осуществлял сомнительные транзитные операции.

В «Уссури» будет работать временная администрация.