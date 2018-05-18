ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

У банка «Акцент» (Орск, Оренбургская область) отзывается лицензия на осуществление банковских операций, сообщил Банк России.

Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг опубликован на сайте ЦБ.

Банк России принял данное решение в связи с неисполнением «Акцентом» федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «Акцент» в течение года не раз нарушал требования нормативных актов Банка России.