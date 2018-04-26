ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 26 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый кредитный союз».

В деятельности банка «Эльбин», как отмечает ЦБ, выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Эльбин» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 483 место в банковской системе России.

В деятельности банка «Новый Кредитный Союз» в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

«Новый Кредитный Союз» (АО) – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 437 место в банковской системе России.