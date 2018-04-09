ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка

Банк России в понедельник, 9 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка «ВВБ».

Деятельность руководства банка «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Из-за этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Для защиты интересов кредиторов и вкладчиков приказами ЦБ была назначена временная администрация по управлению банком и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Однако объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привело к полной утрате его собственных средств.

Кроме того, банк «ВВБ» допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у «ВВБ» лицензии на осуществление банковских операций.

Банк «ВВБ» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 179 место в банковской системе России.