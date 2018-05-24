Путин и Макрон обсудили Донбасс

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе.

Путин сообщил, что стороны подчеркнули «важность неукоснительного выполнения минских договоренностей». По мнению Москвы и Парижа, это необходимо «для обеспечения устойчивого всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса», передает ТАСС.

Президент России отметил, что для урегулирования ситуации в Донбассе нет других инструментов, кроме минских переговоров и «нормандского формата». Москва готова поддерживать последний на любом уровне, но встречи должны быть «хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться».

При этом Путин отметил, что в Киеве не стремятся к урегулированию конфликта, мирный процесс в Донбассе идет очень медленно.

Макрон сказал, что для урегулирования конфликта в Донбассе «основой являются минские соглашения», но и «нормандский формат» очень полезен. Макрон призвал «достичь новых компромиссов, чтобы достичь прогресса по Донбассу». По его словам, речь идет о «ближайших неделях», передает РИА «Новости».