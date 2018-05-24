Захвативший заложников в Москве мужчина попытался вскрыть себе вены пулей

Александр Боровой, который взял в заложники семью на востоке Москвы, попытался пулей перерезать себе вены, сообщают в соцсетях.

Как сообщает Telegram-канал Mash, при задержании мужчина кричал, что «не будет трогать женщину и ребенка».

«Во время захвата он попытался перерезать себе вены пулей. Вышло не очень», – сказано в сообщении.

Напомним, в доме №15 по улице Молостовых на востоке Москвы мужчина взял в заложники соседей. Сообщалось, что преступник – местный житель Александр Боровой. Один из заложников погиб.