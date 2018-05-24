Погиб один из заложников на востоке Москвы

Один человек погиб в квартире дома в районе Новогиреево на востоке Москвы, где вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек, сообщили в столичном ГУ МВД.

«Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Как говорится на странице Mash в соцсети «ВКонтакте», полицейские и СОБР штурмовали квартиру, где мужчина удерживал заложников. Один из заложников к прибытию силовиков оказался застрелен злоумышленником. Сам мужчина задержан, он пытался покончить с собой при штурме.

Также отмечается, что погибшего заложника зовут Валерий Еремин. Его жена и ребенок не пострадали. Злоумышленник выстрелил в Еремина до штурма. Врачи не смогли спасти его, мужчина потерял слишком много крови.

Напомним, в доме №15 по улице Молостовых на востоке Москвы мужчина взял в заложники соседей. Сообщалось также, что преступником мог быть местный житель Александр Боровой.