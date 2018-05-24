На востоке Москвы мужчина взял заложников

В районе Новогиреево на востоке Москвы мужчина взял семью в заложники, на место прибыл спецназ.

Как передает Telegram-канал «Генерал и майор» со ссылкой на собственные источники, ЧП произошло в доме №15 по улице Молостовых.

Известно, что мужчина удерживает в заложниках своих соседей, с которыми он часто конфликтовал и несколько раз писал на них жалобы участковому уполномоченному полиции, но безрезультатно.

Отмечается, что мужчина отправился к соседям якобы с оружием и в состоянии алкогольного опьянения.

С ним ведутся переговоры.