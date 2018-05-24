Подписано соглашение о покупке Total доли в проекте «Арктик СПГ-2»

«Новатэк» продаст французской корпорации Total 10% в проекте завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщил глава российской компании Леонид Михельсон.

По его словам, «Новатэк» оценил стоимость «Арктик СПГ-2» в 25,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Закрыть сделку по покупке Total доли в «Арктик СПГ-2» планируется в первом квартале 2019 года.

Соглашение на этот счет подписано в рамках ПМЭФ в Петербурге.

В конце апреля Михельсон сообщил, что французская корпорация Total примет участие в проекте «Арктик СПГ-2».