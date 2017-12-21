В Швеции приняли закон об обязательном согласии на секс

Шведский парламент принял закон «О согласии на секс», согласно которому партнеру нужно получить согласие другого партнера перед половым актом.

Депутаты проголосовали за принятие документа на заседании в среду, сообщает The New York Times. Согласно документу, в отсутствии явного вербального или физического согласия партнера половой акт приравнивается к изнасилованию.

«Это современное законодательство, основанное на современных отношениях. Это должно закрепиться в уме каждого мальчика или мужчины в Швеции – он должен убедиться, что тот, с которым он собирается заниматься сексом, делает это добровольно», – заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

С принятием закона Швеция стала 10-й страной в Западной Европе, признавшей секс без согласия изнасилованием.

Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Напомним, в декабре в Швеции депутаты одобрили закон о согласии на секс.