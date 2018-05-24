Глава ОАК назвал сроки разработки российского сверхзвукового лайнера

Глава ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский сверхзвуковой самолет может быть разработан в десятилетней перспективе.

Слюсарь добавил, что разрабатываемый ОАК самолет нацелен на зарубежные рынки, передает ТАСС.

В марте нашелся первый вероятный заказчик российского сверхзвукового лайнера. Ранее в Минпромторге сообщали, что первый в современной истории России сверхзвуковой бизнес-джет, вместимостью до 50 человек, может быть спроектирован за 7-8 лет при наличии задела по двигателю.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах по созданию гиперзвукового пассажирского самолета.