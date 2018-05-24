ЕК заявила об отсутствии влияния Украины на действия ЕС против Газпрома

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заверила, что Украина не имеет отношения к антимонопольной сделке Европейской комиссии и Газпрома, переговоры о достижении которой продолжались почти шесть лет.

«Украина находится за пределами нашей юрисдикции, к ней это [расследование и соглашение] не имеет никакого отношения», – приводит ее слова ТАСС.

Также она подчеркнула, что это соглашение «не о России», а об обязательствах Газпрома, европейских потребителей и создании для них наилучших условий.

«Нормы конкуренции ЕС не имеют отношения к флагам – все компании обязаны их соблюдать», – заявила еврокомиссар.

Тем временем премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ЕК приняла по антимонопольному разбирательству в отношении Газпрома странное решение.

Сквернялис напомнил, что в октябре 2017 года Литва настоятельно просила Вестагер призвать ЕК проявить принципиальность в деле о претензиях к Газпрому. «Не может быть избирательной оценки из-за веса компании. Мы надеялись, что как штраф назначили нам, так аналогично решат и по Газпрому», – сказал Сквернялис.

Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия завершила антимонопольное дело в отношении Газпрома без штрафа, в рамках урегулирования дела компания согласилась снизить цены на газ для стран Центральной и Восточной Европы до уровня цен в Западной Европе.