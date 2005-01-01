Газпром согласился снизить цены на газ для Восточной Европы

Еврокомиссия завершила антимонопольное дело в отношении Газпрома без штрафа, в рамках урегулирования дела компания согласилась снизить цены на газ для стран Центральной и Восточной Европы до уровня цен в Западной Европе.

«Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для Газпрома в рамках статьи 9 антимонопольного регулирования Евросоюза», – передает РИА «Новости» сообщение ЕК.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что если Газпром нарушит взятые на себя обязательства, она может быть оштрафована на 10% от глобального оборота компании.

Еврокомиссия на данном этапе не налагает штрафы на Газпрома в рамках антимонопольного дела.

Зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что компания удовлетворена решением ЕК по антимонопольному делу. «Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры», – сказал Медведев.

«Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом», – добавил он.

Ранее в четверг источник сообщал, что Еврокомиссия закрыла антимонопольное расследование против Газпрома, которое продолжалось почти шесть лет.

Напомним, Еврокомиссия начала расследование в отношении Газпрома в сентябре 2012 года из-за якобы ряда нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе.