Американская спортсменка обвинила федерацию плавания в покрытии педофилии

Американская пловчиха Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США, заявив, что много лет подвергалась сексуальным домогательствам и насилию со стороны одного из тренеров; федерация знала о происходящем, но предпочла замять дело.

По словам Кукорс, она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны бывшего тренера сборной Шона Хатчинсона около десяти лет, причем склонять спортсменку к отношениям, по ее словам, тренер начал, когда ей было всего 13, а в 16 лет подверг ее сексуальному насилию, передает RT со ссылкой на ABC News.

Она рассказала также, что о домогательствах знал тренер федерации плавания США Марк Шуберт, тренировавший олимпийскую сборную, но никаких мер не предпринял.



Хатчинсон и Шуберт отказались комментировать предъявленные обвинения, а Федерация выпустила специальное заявление, в котором похвалила Кукорс за смелость и заявила о совместной с юристами пловчихи работе по этому делу.

Напомним, в феврале чемпионка мира 2009 года Ариана Кукорс, которой сейчас 28 лет, сообщила, что несколько лет, начиная с 16-17-летнего возраста, подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Шона Хатчинсона.