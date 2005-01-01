Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

Факт, что Юлия Скрипаль удерживается насильно, был ясен с самого начала, однако явного нарушения Венской конвенции нет, британцы ведут себя на грани законности-незаконности, заявил газете ВЗГЛЯД юрист-международник Анатолий Капустин. Тем не менее, добавил он, британская система позволяет добиться встречи с Юлией Скрипаль через суд.

То, что Юлия Скрипаль «удерживается насильно, было ясно с самого начала» – подчеркнул президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Между тем, правовые возможности убедиться в том, соблюдаются ли права Юлии Скрипаль есть, отметил эксперт.

Например, ее родственники могут обратиться в правоохранительные органы Великобритании с просьбой предоставить возможность с ней встретиться.

Венская конвенция 1963 года о консульских сношениях также предусматривает право для наших консулов на встречу с нашими гражданами, которым требуется правовая помощь. Однако, там указано, что это действует в том случае, если наши граждане находятся под подозрением, арестом и т.д. Мы, конечно, готовы оказывать правовую помощь Юлии Скрипаль, найти адвоката и так далее, если у нее есть какие-то проблемы с властями Великобритании, отметил Капустин. Однако, такая помощь может оказываться лишь по просьбе Юлии, а она с такой просьбой не обращалась. «Так что здесь свои юридические тонкости. Англичане ведут себя на грани законности-незаконности, – пояснил эксперт. – Строго говоря, такого явного нарушения конвенции нет».

Но если исходить из духа конвенции, а не из буквы, то человек попал в неординарную ситуацию и нам, конечно, нужно сделать все, чтобы убедиться, что права его не нарушаются, указал собеседник.

«Этот шпионский скандал ситуацию осложняет. Они (британские спецслужбы – прим. ВЗГЛЯД) отказываются давать какую-либо информацию, ссылаясь на то, что якобы наши спецслужбы хотели ее убрать», – отметил эксперт. Поэтому реализовать здесь какие-либо шаги «достаточно сложно», – считает он.

Но родственники, в любом случае, имеют право через адвокатов обратиться в британские суды, чтобы они определили статус Юлии Скрипаль и предоставили возможность встретиться, указал Капустин.

Двоюродной сестре Юлии Елене Скрипаль, судя по всему, не дают возможность въехать в Великобританию. Но она может направить жалобу через поручителей, через наши адвокатские фирмы, которые будут действовать через своих коллег в Великобритании и, таким образом, добиваться встречи, рассказал собеседник.

По его словам, это «элементарное» право родственников на доступ к своим родственникам за рубежом, которые находятся в сложном положении. Мы не знаем, в каком положении находится Юлия Скрипаль, но «это выходит за рамки всяких законов, когда ее показывают по телевизору и не дают возможности встретиться с консулом или адвокатами», подчеркнул эксперт.

Раз британские спецслужбы отказываются от контактов, «значит, они ее удерживают незаконно», подчеркнул Капустин. Он отметил, что оснований для такого удержания нет, и если Британия опасается, что Юлия Скрипаль убежит в Россию и что-либо расскажет, то «это не основание для их действий».

«Здесь надо разбираться юридически, и это должны делать профессионалы. Английская система позволяет это сделать только через суд», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину.

В Кремле усомнились в добровольности заявлений Юлии Скрипаль. «Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится... делала ли она заявления по своей воле», – сказал пресс-секретарь главы российского государства Песков.

Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться с россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.