Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

Взгляд
24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
Разделы

Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
Перейти а раздел…

Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
Перейти а раздел…

Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Госдуме отреагировали на заявление о принадлежности «Бука»
          Кремль не нашел причин верить заявлению Юлии СкрипальНа окраине Донецка уничтожена группа украинских диверсантовСилуанов отказался менять налогиГазпром согласился снизить цены на газ для Восточной Европы
          Никки Хейли в США освистали и обвинили в геноциде (видео)Составлен рейтинг богатейших наследников РоссииЦентр Хруничева отказался от реализации проекта «Протон-Л»Кремль оценил вероятность полной блокады России
          В Якутии мужчина расстрелял из ружья пять человекКремль отреагировал на данные об отъезде Абрамовича в ИзраильАмериканского писателя встретили в Киеве нацистским приветствиемВ Госдуме призвали разорвать экономическое сотрудничество с Украиной

          Главная тема


          Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

          «хорошие, новые и «умные»


          США решили отказаться от «Томагавков»

          британские сми


          Financial Times объявила о смерти демократии

          береты цвета морской волны


          В ВМС Украины прокомментировали бунт морпехов

          тайные операции


          Названы самые громкие зарубежные убийства британской разведки

          ответные меры


          Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

          чудовищная жестокость


          Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

          армия и вооружение


          В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

          «наше послание: приготовьтесь»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Люди в чёрном – не полиция, а хорошо вооружённые группировки

          Обострение в Донбассе


          Святослав Голиков: На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?

          Назван способ, как Москве добиться встречи с Юлией Скрипаль

             24 мая 2018, 14:10
          Фото: Dylan Martinez/Reuters
          Текст: Марина Балтачева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Факт, что Юлия Скрипаль удерживается насильно, был ясен с самого начала, однако явного нарушения Венской конвенции нет, британцы ведут себя на грани законности-незаконности, заявил газете ВЗГЛЯД юрист-международник Анатолий Капустин. Тем не менее, добавил он, британская система позволяет добиться встречи с Юлией Скрипаль через суд.

          То, что Юлия Скрипаль «удерживается насильно, было ясно с самого начала» – подчеркнул президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Между тем, правовые возможности убедиться в том, соблюдаются ли права Юлии Скрипаль есть, отметил эксперт.

          Например, ее родственники могут обратиться в правоохранительные органы Великобритании с просьбой предоставить возможность с ней встретиться.

          Венская конвенция 1963 года о консульских сношениях также предусматривает право для наших консулов на встречу с нашими гражданами, которым требуется правовая помощь. Однако, там указано, что это действует в том случае, если наши граждане находятся под подозрением, арестом и т.д. Мы, конечно, готовы оказывать  правовую помощь Юлии Скрипаль, найти адвоката и так далее, если у нее есть какие-то проблемы с властями Великобритании, отметил Капустин. Однако, такая помощь  может оказываться лишь по просьбе Юлии, а она с такой просьбой не обращалась. «Так что здесь свои юридические тонкости. Англичане ведут себя на грани законности-незаконности,  – пояснил эксперт. – Строго говоря, такого явного нарушения конвенции нет».

          Но если исходить из духа конвенции, а не из буквы, то человек попал в неординарную ситуацию и нам, конечно, нужно сделать все, чтобы убедиться, что права его не нарушаются, указал собеседник.

          «Этот шпионский скандал ситуацию осложняет. Они (британские спецслужбы – прим. ВЗГЛЯД) отказываются  давать какую-либо информацию, ссылаясь на то, что якобы наши спецслужбы хотели ее убрать»,  – отметил эксперт. Поэтому реализовать здесь какие-либо шаги «достаточно сложно», – считает он.

          Но родственники, в любом случае, имеют право через адвокатов обратиться в британские суды, чтобы они определили статус Юлии Скрипаль и предоставили возможность встретиться, указал Капустин.

          Двоюродной сестре Юлии Елене Скрипаль, судя по всему, не дают возможность въехать в Великобританию. Но она может направить жалобу через поручителей, через наши адвокатские фирмы, которые будут действовать через своих коллег в Великобритании и, таким образом, добиваться встречи, рассказал собеседник.

          По его словам, это «элементарное» право родственников на доступ к своим родственникам за рубежом, которые находятся в сложном положении. Мы не знаем, в каком положении находится Юлия Скрипаль, но «это выходит за рамки всяких законов, когда ее показывают по телевизору и не дают возможности встретиться с консулом или адвокатами», подчеркнул эксперт.  

          Раз британские спецслужбы отказываются от контактов, «значит, они ее удерживают незаконно», подчеркнул Капустин. Он отметил, что оснований для такого удержания нет, и если Британия опасается, что Юлия Скрипаль убежит в Россию и что-либо расскажет, то «это не основание для их действий».

          «Здесь надо разбираться юридически, и это должны делать профессионалы. Английская система позволяет это сделать только через суд», – резюмировал эксперт.    

          Напомним, ранее Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. 

          В Кремле усомнились в добровольности заявлений Юлии Скрипаль. «Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится... делала ли она заявления по своей воле», – сказал пресс-секретарь главы российского государства  Песков.  

          Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться с россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............