В Кремле усомнились в добровольности заявлений Юлии Скрипаль

Россия все еще не уверена, в каком состоянии после инцидента в Солсбери находится Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле», – сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Юлия Скрипаль записала первое публичное выступление после отравления, на видео она призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на Родину. Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией. Москва заявила, что в ежедневном режиме пытается связаться россиянкой, чтобы удостовериться, что ее не удерживают насильно.