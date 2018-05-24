США приступили к переброске военной техники в Восточную Европу

Соединенные Штаты приступили к переброске войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщил представитель американских вооруженных сил в Европе.

Переброска рассматривается как полномасштабные учения, призванные отработать перемещения войск по европейской территории на случай возможного военного конфликта на континенте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defence News.

В общей сложности будет переброшено около 3,3 тыс. человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Техника отправляется в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Часть войск собираются перебрасывать по железной дороге и автомобильным трассам, также будет задействован водный транспорт, ранее в этих целях не применявшийся.

В начале мая США в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike начали перебрасывать в Польшу бронетанковую бригаду.