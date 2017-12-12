Пентагон объяснил, почему российские военные расходы эффективнее американских

Начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли заявил, что оборонный бюджет Соединенных Штатов не намного больше, чем у России и Китая, так как не учитывается оплата военнослужащих.

«Я видел сравнительные данные американского оборонного бюджета и китайского, американского оборонного бюджета и российского. Что не часто комментируется, так это стоимость рабочей силы. У нас самые высокооплачиваемые вооруженные силы в мире. Стоимость российских солдат или китайских солдат – крошечная часть (от стоимости наших)», – приводит его слова Breaking Defense.

Милли утверждает, что как только начнется сопоставление затрат на оплату труда и пособия для военных и гражданского персонала, что в США составляет почти половину бюджета, то становится ясно, что оборонный бюджет Китая, который направляется на вооружение и военную технику, фактически может быть больше.

Таким образом Милли ответил на вопрос сенатора Дика Дарбина, который заметил, что Россия тратит 80 млрд долларов в год, а США – 600-700 млрд долларов в год, однако силы этих стран равны.

Милли считает, что в Китае и России инвестиции, модернизация, разработка и проектирование вооружения намного дешевле, чем в США.

Breaking Defense отмечает, что Россия и Китай выигрывают за счет того, что они покупают часть техники у внутренних поставщиков за местную валюту, при этом предприятия либо официально государственные, либо зависимы от государства, и поэтому поставки получаются дешевле.

Издание утверждает, что за вычетом социальных выплат и зарплат китайский бюджет выглядит даже больше, чем США, хотя и нет данных, какова доля оборонного бюджета КНР тратится на оплату труда военнослужащих. В то же время российские расходы при любой методологии подсчета значительно ниже американских, пишет Breaking Defense.

Оборонный бюджет США – самый большой в мире. В 2016 году мировая доля оборонных расходов Соединенных Штатов составляла 36%, или 611 млрд долларов. При этом военный бюджет США только увеличивается: в декабре президент страны Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом в 692 млрд долларов на 2018-й финансовый год.

В то же время Россия в прошлом году впервые за 19 лет снизила военные расходы – на 13,9 млрд долларов, до 66,3 млрд долларов.